Tutto quello che c’è da sapere sull’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris

Il gran giorno è arrivato: oggi Joe Biden e Kamala Harris presteranno giuramento come prossimi presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Con la pandemia e la sicurezza extra in atto, questo momento storico non assomiglierà alle cerimonie a cui gli americani e il mondo sono abituati, ma è comunque possibile seguire l’evento virtualmente. Ecco la nostra guida su tutto quello che c’è da sapere per vedere il 59esimo Inauguration Day online, inclusi orari, gli artisti che si esibiranno e non solo.

A che ora inizia la cerimonia?

L’insediamento del presidente Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris si svolgerà mercoledì 20 gennaio 2021 a Washington, DC. Secondo una descrizione del programma sul sito ufficiale del Comitato inaugurale: «Dopo aver prestato giuramento, il presidente eletto Biden pronuncerà un discorso inaugurale in cui espone la sua visione per sconfiggere la pandemia, ricostruire, unificare e sanare la nazione».

Biden e Harris entreranno in carica a mezzogiorno ET del 20 gennaio 2021 (ore 18 in Italia). Alcuni dei festeggiamenti in programma per la giornata però inizieranno prima, come l’esecuzione dell’inno nazionale alle 11:30 ET (ore 17.30 in Italia) e lo speciale Our White House: An Inaugural Celebration for Young Americas, che sarà condotto dall’attrice, cantante e personaggio tv Keke Palmer, a partire dalle 10:00 ET (ore 16 in Italia).

Dove si può vedere?

Negli USA la cerimonia sarà trasmessa da tutte le principali reti tv, comprese ABC, CBS e NBC. Dall’Italia e dagli altri Paesi sarà possibile vedere l’insediamento gratuitamente sul sito bideninaugural.org e su YouTube.

Chi canterà l’inno nazionale e chi si esibirà durante la cerimonia?

Sarà Lady Gaga ad aprire le danze con The Star-Spangled Banner a partire dalle 11.30 ET (ore 17.30 in Italia). Non è la prima volta che la star si confronta con l’inno, che ha già cantato al Super Bowl del 2016. Anche Jennifer Lopez si esibirà durante la cerimonia. Gli eventi in vista dell’insediamento sono iniziati nel fine settimana con America United: An Inauguration Welcome Event Celebrating America’s Changemakers e hanno incluso un’apparizione dei Black Pumas, candidati ai Grammy, che hanno cantato Colors. Domenica sera, Keegan-Michael Key e Debra Messing hanno condotto lo spettacolo virtuale We the People con Carole King, James Taylor e Ben Harper.

Ci saranno dei festeggiamenti ufficiali dopo?

Non proprio, ma musicisti e attori celebreranno la nuova amministrazione virtualmente. Dopo la cerimonia inaugurale, Tom Hanks presenterà lo speciale Celebrating America, che è possibile vedere in streaming online. L’evento andrà in onda alle 20:30 ET (ore 2.30 in Italia). Ci saranno Bruce Springsteen, Kerry Washington, Eva Longoria, John Legend e Jon Bon Jovi. E, secondo quanto riportato, anche Foo Fighters, Demi Lovato, Justin Timberlake e Ant Clemens. Nel frattempo, però, potete ascoltare la playlist che Biden e Harris hanno scelto per il giuramento, tra brani di Springsteen, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

