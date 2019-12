Trump ha provato a prendersela con Greta Thunberg, ma lei gli ha risposto benissimo

Donald Trump è ossessionato dall’essere eletto “persona dell’anno” da TIME. Già nel 2013 retwittava i suoi fan che gli dicevano che avrebbe dovuto ricevere quell’onore. E già prima di venire effettivamente nominato “persona dell’anno” nel 2016, nei suoi club di golf c’era sempre incorniciata una finta copertina di TIME fatta con Photoshop con lui protagonista. Quindi non deve sorprendere il fatto che quando TIME ha nominato “persona dell’anno” per il 2019 l’attivista ambientalista 16enne Greta Thunberg, che ha criticato più volte Trump perché si ostina a negare il cambiamento climatico, il Presidente degli Stati Uniti non l’abbia presa proprio benissimo. Trump ha scritto su Twitter che Greta Thunberg deve lavorare sul suo “problema di gestione della rabbia”.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019