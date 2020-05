Ministro Speranza: «Spostamenti tra regioni dal 3 giugno»

Il Ministro della Salute Speranza ha confermato per il 3 giugno la ripresa degli spostamenti fra regioni. «Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva», ha dichiarato all’Ansa al termine della riunione di governo conclusa a Palazzo Chigi. Confermata per la stessa data anche per l’apertura dei confini nazionali ai paesi europei. Per i paesi extra Ue resta per il momento il 15 giugno.

Il monitoraggio ISS-Ministero della Salute sugli indicatori per la fase 2 ha rilevato che al momento, in Italia, non c’è nessuna situazione critica relativa all’epidemia. Il numero di persone positive al covid rimane alto in alcune regioni, delineando una situazione complessa ma sotto controllo, con le misure di lockdown che hanno sortito gli effetti sperati. Permangono «segnali di trasmissione con focolai nuovi che descrivono una situazione epidemiologicamente ancora fluida. Ed è quindi necessario continuare a rafforzare i servizi territoriali per la prevenzione e la risposta a Covid-19 per fronteggiare eventuali recrudescenze epidemiche».