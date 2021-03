Come riporta Repubblica, Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì mattina. A confermarlo è il suo avvocato, Federico Cecconi, oggi a Milano per un’udienza del processo Ruby ter in cui Berlusconi è imputato con le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Cecconi ha detto ai giudici che “il dottor Berlusconi per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato” e non ha aggiunto altri dettagli.

Nell’ultimo anno le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono peggiorate notevolmente. L’ex premier ha avuto il Covid nel settembre 2020, nel gennaio è stato ricoverato per “un problema cardiaco aritmologico” e il mese scorso è caduto in casa ed è stato ricoverato di nuovo per una contusione. Lo scorso 27 gennaio Cecconi aveva depositato al processo Ruby ter una certificazione medica nella quale si diceva che il leader di Forza Italia aveva bisogno di riposo “assoluto”.