“Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci” – guarda il video più assurdo di tutta la pandemia

È quasi Natale. Il secondo Natale che passiamo in mezzo alla pandemia da coronavirus, che non solo non accenna a finire ma che, grazie alla diffusione della variante Omicron, sta riprendendo slancio. Negli Stati Uniti la nuova variante è già prevalente, i Paesi Bassi hanno rotto il tabù di un secondo lockdown. In Italia, in tutto questo, ci sono i virologi che cantano Jingle Bells.

Ieri sera durante la trasmissione di Rai 1Un giorno da pecora, un trio composto da i tre virologi più noti d’Italia – il professore ordinario di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, il direttore del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti e il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco – sono stati protagonisti di un siparietto che è senza alcun dubbio il momento più assurdo di tutta la pandemia in Italia.

I tre virologi hanno si sono infatti esibiti in una versione di Jingle Bells dedicata al vaccinarsi – piena di riferimenti a combattere il Covid facendo la terza dose e non baciando i nonni durante le feste. Il risultato è un concentrato di imbarazzo come poche volte se n’è visti sulla televisione nazionale, con molti utenti che hanno lasciato commenti sulla falsariga di “mi ha fatto venire voglia di espellere le dosi di vaccino dal mio corpo”. Ma se serve a far vaccinare anche solo una persona in più, va bene anche questo.

20 Dicembre 2021 Non spoileriamo niente, alzate il volume e fidatevi pic.twitter.com/hLTWndLQHp — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) December 20, 2021

In ogni caso, ecco di seguito il testo completo, nel caso in cui voleste fare un karaoke durante il pranzo di Natale:

Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci

Per il calo dei contagi

Dosi anche ai re Magi

Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu