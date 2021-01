Se hai un iPhone con installato Parler, è il momento di venderlo su eBay

Per chi non lo conoscesse, Parler è un social network – solo che la sua moderazione dei contenuti è molto blanda (per non dire inesistente), e per questo motivo la piattaforma è diventata col tempo l’ultima spiaggia per tutti coloro che a un certo punto della loro vita online sono stati bannati dai social network mainstream come Facebook, Twitter e Instagram. In pratica, è pieno di sostenitori di Donald Trump, neonazisti, teorici del complotto, gente che crede nella teoria del complotto QAnon sui pedofili satanisti che controllano il mondo.

Dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso, anche Parler è però finito nell’occhio del ciclone. Google e Apple hanno deciso di togliere la app dai loro store, rendendo di fatto impossibile scaricarle Parler su nuovi dispositivi. Per questo motivo è successa l’unica cosa che doveva succedere: i telefoni con già scaricato e installato Parler hanno improvvisamente acquisito valore. E i loro proprietari, comprensibilmente, hanno deciso di venderli.

In questo momento, eBay è pieno di annunci che mettono in vendita iPhone con Parler installato, a prezzi che vanno dai 1000 agli 8500 dollari. Se per caso avete un iPhone e per curiosità avevate scaricato Parler, insomma, è il vostro momento. Da qualche parte negli Stati Uniti c’è un sostenitore di Trump disperato e disposto a investire un quantità spropositata di soldi per accedere al social network – che tra l’altro, al momento, è offline. Ma questo magari non diteglielo.