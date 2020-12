Scarlett Johansson ha fatto un video per chiedere la libertà di Patrick Zaky

Come riporta Repubblica, l’attrice statunitense Scarlett Johansson ha pubblicato un video su YouTube per chiedere alle autorità egiziane di scarcerare quattro membri dell’ONG EIPR, che si occupa di diritti civili, tra cui Patrick Zaki – lo studente egiziano dell’università di Bologna da mesi in custodia cautelare con l’accusa di propaganda sovversiva.

L’attrice ha citato per nome i quattro membri dell’EIPR – Iniziativa Egiziana per i Diritti Personali – detenuti dallo Stato egiziano. Si tratta di Gasser Abdel Razek, direttore esecutivo, Karim Ennarah, direttore per la Giustizia penale e Mohamed Basheer, responsabile amministrativo, arrestati tra il 15 e il 19 novembre. Oltre a loro, ha citato Patrick Zaky, il cui arresto risale allo scorso febbraio.

“Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso”, ha detto Johansson. “Chiedo l’immediato rilascio di Gasser, Karim, Mohamed e Zaki. Il loro unico reato è essersi sollevati per la dignità dell’Egitto. Un vero governo democratico dovrebbe celebrare questi ragazzi, non incarcerarli. Loro sono i migliori di noi”.