«Salvini non mi ha mai chiamato»

In queste ore il sindaco di Lampedusa Totò Martello è il sindaco più sotto pressione d’Italia. Avendo assistito all’ennesimo impasse politico che Martello definisce “figlio della propaganda e inutile a risolvere i problemi”, ci ritroviamo nel bel mezzo dell’ennesima emergenza studiata a tavolino.

E mentre sui social e sui giornali impazzano le divisioni ideologiche, Martello sta affrontando come può la situazione nonostante il silenzio tombale del Governo.

Quando ha saputo che la nave Mare Jonio sarebbe arrivata sulla costa di Lampedusa?

Ieri sera intorno alle 21, stavo tornando da Palermo e ho saputo che sarebbe arrivata questa nave sulle nostre coste. Ci siamo abituati, gli sbarchi a Lampedusa non si sono mai fermati, nonostante il silenzio.

L’ha saputo dal Ministero dell’Interno?

No, non dal Ministero dell’Interno.

Immagino che però oggi vi siate sentiti col Ministro Salvini per coordinare l’operazione di sbarco.

No, non ho ancora ricevuto una telefonata dal Ministro oggi. Ho scritto, da sindaco, più volte in questi mesi al Ministro dell’Interno per chiedere che intenzioni avesse nella gestione degli arrivi dei profughi sull’isola. Nessuna risposta, nessun contatto, nessun confronto neanche oggi.

Ogni 3 ottobre ricordate la ricorrenza del terribile naufragio del 2013 che provocò la morte di 368 migranti. Neanche in quella occasione ci fu uno scambio?

Quel giorno ho capito che eravamo rimasti soli. Nessun membro del Governo si è presentato qui né il 3 ottobre né mai, ma quello che mi rincuora è che ci fossero tanti giovani e studenti quel giorno.

Mi sta dicendo che Lampedusa non viene mai coinvolta nelle decisioni da Roma?

Esatto, Lampedusa è stata cancellata dalla geografia politica del Paese. Non sappiamo se siamo italiani o uno stato a parte. Anche i report del Ministero non combaciano coi nostri dati, abbiamo smesso di esistere.

Quanti sbarchi ci sono stati nel 2019?

Al momento siamo a nove totali tra recuperi in mare della Guardia Costiera e attracchi. Ma noi accogliamo tutte le persone in difficoltà e non lasceremo morire in mezzo al mare nessuno, anche se dal Governo non vengono dati né attenzione né fondi adeguati alla gestione del fenomeno.

Adesso la nave dove si trova?

Tra Cala Francese e Cala Maluk. Speriamo non cambi il vento nelle prossime ore, l’imbarcazione potrebbe trovarsi in serio pericolo. È vicina al nostro porto. Mi sconvolge che una nave che batte bandiera italiana non possa attraccare nel porto di Lampedusa, un porto ancora italiano, fino a prova contraria.

Fosse per lei cosa farebbe?

Dipende dal comandante della nave. Se fossi io, entrerei in porto e mi farei arrestare. Sarebbe poi la Procura a dover decidere secondo le leggi e la Costituzione del nostro Paese e non secondo secondo decisioni figlie della propaganda. Nelle democrazie sono i giudici a giudicare se uno abbia sbagliato o meno.

E da sindaco invece?

Vorrei parlare col Ministro. Un’istituzione si confronta con un’altra istituzione. Non Totò Martello che chiama Matteo Salvini. Ma il Sindaco di Lampedusa che chiama un Ministro della Repubblica Italiana. Come dovrebbe accadere in una Repubblica democratica.