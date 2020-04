Salvini in diretta dal balcone, il vicino gli urla contro: “Dici solo stronzate!”

Come tantissimi politici e celebrities, Matteo Salvini ha scelto le dirette sui social per comunicare con i suoi follower durante la quarantena. Così, forse per cercare una luce migliore, si è messo sul balcone del suo palazzo e ha fatto partire lo streaming. Non ha però fatto i conti con il vicinato, in particolare con un signore che gli urla: «Matteo, dici solo stronzate!». Inutile dire che il video è virale. Buona visione.