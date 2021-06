Roberto Angelini è tornato in studio a Propaganda Live

Come riporta Fanpage, nell’ultima puntata di questa stagione di Propaganda Live, in studio è tornato Roberto Angelini – musicista che da anni fa parte della band del programma, ma che ultimamente aveva deciso di allontanarsi dalla trasmissione dopo il caso mediatico di cui era stato protagonista qualche settimana fa. E invece eccolo di nuovo al suo posto con la chitarra tra le mani.

Il caso Angelini aveva tenuto bancco per diversi giorni dopo che il musicista era stato multato per aver fatto lavorare in nero i dipendenti del suo ristorante, facendo poi dei video su Facebook in cui accusava i dipendenti di averlo tradito. Alla fine della vicenda, subissato di critiche, aveva deciso di prendersi una pausa dalla televisione. Dal canto suo Diego Bianchi, il conduttore della tramissione, non aveva mai chiuso le porte ad Angelini e pur sottolineando il suo errore aveva sempre detto che qualora avesse voluto rientrare in studio la squadra di Propaganda lo avrebbe riaccolto. E infatti così è stato.