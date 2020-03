Renzi: “Riapriamo l’Italia, se restiamo chiusi ci sarà la rivolta sociale”

“Riapriamo perché non possiamo aspettare che tutto passi, perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame”, così Matteo Renzi in un’intervista ad Avvenire. Il senatore e leader di Italia Viva è convinto che la convivenza con il Covid-19 durerà uno o due anni, e che sia necessario riaprire gradualmente le attività economiche per evitare una rivolta sociale. “Questo virus ci farà ancora male. Non per settimane, per mesi e mesi. Il vaccino non c’è e se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male tra due. Bisogna consentire che la vita riprenda. Sono tre settimane che l’Italia è chiusa e c’è gente che non ce la fa più. Non ha più soldi, non ha più da mangiare. I tentacoli dell’usura si stanno allungando minacciosi, specialmente al sud. Senza vincoli i balconi presto si trasformeranno in forconi; i canti di speranza, in proteste disperate”.

L’ex presidente del consiglio lancia anche delle proposte più specifiche, senza però fare riferimento allo scontro con l’Eurogruppo o nominare Mario Draghi. Innanzitutto la sospensione dei pagamenti di tasse, affitti e mutui; poi la scuola, da riaprire il 4 maggio dopo un esame sierologico a tutti gli studenti. Infine, la burocrazia: “Lo stato deve dare garanzie alle banche e le banche devono garantire liquidità. Senza chiedere modulistiche infernali, il governo ha bloccato le libertà di sessanta milioni di italiani ma non è stato capace di bloccare il virus della burocrazia. Il Cura-Italia è un incomprensibile fiume di parole. Facciamo un’autocertificazione in meno e un tampone in più”. Potete leggere l’intervista completa qui.