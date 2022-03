Quindi, Abramovich è stato avvelenato?

Nella serata di ieri, il Wall Street Journal ha diffuso un’indiscrezione – confermata dal gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat, che ha collaborato alla stesura dell’inchiesta – che ha finito per catalizzare l’attenzione mediatica internazionale: Roman Abramovich, ex patron del Chelsea e figura di spicco nella cerchia ristretta di Vladimir Putin, sarebbe rimasto vittima di un avvelenamento.

Uno scenario che ha riportato la mente ad alcuni episodi poco edificanti del passato recente, che riassumono bene i metodi russi di repressione del dissenso, come ad esempio il polonio somministrato nel 2006 in una tazza di tè gentilmente offerta ad Alexander Litvinenko, un ex agente russo fuggito in Inghilterra che morì in ospedale, o l’intossicazione da gas nervino subita dall’ex 007 moscovita Sergei Skripal e da sua figlia Julia nel 2018, quando entrambi furono ritrovati privi di sensi su una panchina di un parco a Salisbury.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano americano, i fatti risalgono all’inizio del mese, nella notte tra il 3 e il 4 marzo, durante la prima fase dei negoziati di pace tra Russia e Ucraina al confine con la Bielorussia – le trattative dovrebbero riprendere oggi in Turchia, ad Istanbul, dove Abrmovich ha scelto di ritirarsi come reazione alle dure sanzioni che il governo britannico ha imposto nei suoi confronti.

Sempre seguendo le rilevazioni di Wall Street Journal e Bellingcat, l’oligarca russo non sarebbe l’unica persona coinvolta nell’avvelenamento: sarebbero stati colpiti anche due negoziatori ucraini, tra cui Rustem Umerov, parlamentare e filantropo ucraino tartaro originario della Crimea – che, in un tweet, ha detto di stare bene e ha parlato di “yellow news”, chiedendo al suo pubblico di non credere a «informazioni non verificate».

I’m fine. This is my response to all the yellow news spreading around.

Please do not trust any unverified information. We have an informational war ongoing as well.

Stay safe. Slava Ukraini! 🇺🇦

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 28, 2022