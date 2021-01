Questo sito ti dice ogni giorno di che colore è la tua regione e che cosa puoi fare

È passato quasi un anno dallo scoppio della pandemia di coronavirus e dal primo lockdown. La situazione è ancora la stessa, ma ci siamo abituati alle norme di distanziamento sociale e alle mascherine. Le restrizioni ci sono ancora, ma invece che essere le stesse per tutti c’è un complicato sistema di zone rosse, arancioni e gialle che cambiano in continuazione e che – bisogna ammetterlo – praticamente nessuno ha ancora capito esattamente come funziona.

Per cercare di aiutare da questo punto di vista è nato un sito che può essere molto utile: Covidzone.info. Realizzato dal collettivo di sviluppatori Asusual Lab, è molto semplice e senza alcuno scopo di lucro. Mostra una mappa dell’Italia divisa in regioni e a ogni regione è assegnato il colore che ha quel giorno. Scorrendo un calendario sopra si può anche vedere di che colore era ogni regione nei giorni precedenti e di che colore sarà nei giorni successivi. Facilissimo.

Una volta scoperto il colore della propria regione, c’è un altro problema: cosa vuol dire? Cosa si può e non si può fare? Anche in questo caso il sito è molto chiaro: basta cliccare sulla propria regione e compare un riassunto di ciò che è permesso e ciò che è vietato. Sempre sul sito è possibile scaricare l’ultimo Dpcm del governo, il modulo per l’autocertificazione e vedere lo stato – regione per regione – della campagna di vaccinazione.

Insomma, non ci sono più scuse. Le regole sembrano fatte apposta per confonderci, ma almeno adesso abbiamo un modo chiaro per capirle e rispettarle.