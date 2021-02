“Quella volta che Draghi…” – i migliori meme sul presidente del consiglio incaricato

I social avranno tanti difetti, ma sono indubbiamente il posto migliore per perculare qualcuno. L’ennesima testimonianza l’abbiamo avuta in questi giorni con l’hashtag #quellavoltacheDraghi che, in un sol colpo, su Twitter riesce a sbeffeggiare un tic tutto giornalistico di incensare il personaggio del momento andando a scavare nella sua biografia per trovare momenti topici (spesso moto forzati) e lo stesso protagonista delle cronache che apparentemente avrebbe una storia personale da vero supereroe.

In questo caso il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi, che nella narrazione di questi giorni è diventato una specie figura mitologia che tutto può – anche resuscitare la tradizione dei meme su Chuck Norris che andavano di moda anni fa, dove la sua figura ha preso il posto di quella dell’attore americano.

Chissà quanto durerà questa luna di miele per l’ex banchiere chiamato a trasformarsi nell’uomo della provvidenza e “salvare il Paese”. Intanto il risultato sui social, dove si sta facendo la cronaca delle sue mirabolanti gesta, è esilarante.

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA AFFRONTATO CHUCK NORRIS, E HA VINTO

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA SCONFITTO SAN GIORGIO

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA CANTATO A SANREMO INSIEME A BUGO E MORGAN

#quellavoltacheDraghi cantò assieme a Morgan e Bugo a Sanremo pic.twitter.com/PQ6NY47sUx — EnricoB (@ebiasibetti) February 4, 2021

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI, DA GIOVANE, È STATO CESARE BATTISTI

#quellavoltacheDraghi si trasformò in Cesare Battisti da giovane pic.twitter.com/W7qXVU2PNP — ilaria sanna (@ilariasanna) February 4, 2021

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA DORMITO, E IL SUO LENZUOLO È DIVENTATO LA SINDONE

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA PORTATO IN SALVO L’ANTICO VASO

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA INSEGNATO FINANZA A SAURON

#QuellavoltacheDraghi fece lacrimare l'occhio di Sauron spiegandogli il principio di sostenibilità finanziaria: pic.twitter.com/8nhTJEdgxR — GiCi (@_Gi_Ci_) February 4, 2021

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA SALVATO LA LONGOBARDA

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA ALZATO AL CIELO LA COPPA DEL MONDO A BERLINO

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA FATTO UN GIRO IN MACCHINA

QUELLA VOLTA CHE DRAGHI HA SCOPERTO CHI HA UCCISO L’UOMO RAGNO