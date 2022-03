Per Zelensky si può trovare un «compromesso» con la Russia su Crimea e Donbass

Alla fine Zelensky è stato costretto a cedere, accettando parte delle richieste territoriali avanzate dalla Russia negli ultimi anni. Lo ha confermato in un’intervista concessa alla ABC.

«Se parliamo di territori temporaneamente occupati e repubbliche non riconosciute da nessuno», ha detto Zelensky, rispondendo a una domanda sulla richiesta di riconoscere la Crimea come parte della Russia e il Donbass come repubblica indipendente, «possiamo discutere e trovare un compromesso».

Zelesnky ha poi aggiunto che «Per me è importante sapere come la gente che vuole essere parte dell’Ucraina vivrà in quei territori», rivendicando alcune «garanzie di sicurezza»; per il presidente Ucraino, «la cosa importante è che Putin cominci a dialogare». Zelensky ha però confermato di non essere disposto ad accettare un ultimatum dal Cremlino.