New York Times, in prima pagina i nomi delle vittime del coronavirus

“È una perdita incalcolabile”, dice il New York Times nella prima pagina di oggi tutta dedicata alle vittime del coronavirus, che in America – a oggi il paese più colpito dal Covid sia per numero di decessi che di casi – sono quasi 100mila. “Non erano semplici nomi di una lista. Loro erano noi”, continua il sottotitolo della prima pagina del quotidiano, dove sono elencati i nomi di mille vittime. “Le persone raccontate qui sono solo l’1% del conto. Nessuno era un numero”.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2020