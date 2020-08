Nell’estremo oriente russo ci sono grandi proteste contro Putin

Da quando il 9 luglio scorso Sergei Furgal, governatore della regione di Khabarovsk – una regione enorme e spopolata nell’estremo oriente russo – è stato arrestato con l’accusa di essere coinvolto in alcuni omicidi avvenuti 15 anni prima, in Russia si è visto qualcosa che non si vede spesso: manifestazioni di protesta. Putin ha deciso di rimpiazzare Furgal come governatore della regione ma ad oggi, tre settimane dopo, le proteste non si fermano e anzi sono diventate anche più intense: secondo alcuni analisti, si tratta del primo segnale di crisi per il presidente russo, al potere ormai da vent’anni.

Prelevato dalla polizia mentre si trovava in auto vicino a casa, Furgal – che fa parte del Partito liberal-democratico, un movimento di opposizione – si trova in carcere a Mosca con l’accusa, che lui nega, di essere coinvolto in alcuni omicidi avvenuti tra il 2004 e il 2005. Fin da subito il suo arresto ha mobilitato migliaia di persone, convinte della sua innocenza e che chiedevano che venisse processato a Khabarovsk e non a Mosca. Quando poi Putin ha deciso di sostituirlo con un altro governatore, Mikhail Degtyaryov, anche lui del Partito liberal-democratico, le proteste sono aumentate prendendo di mira il presidente russo. Finora Putin non si è espresso direttamente sulle proteste. Secondo il Financial Times, il suo obiettivo è lasciare che la situazione si calmi da sè.