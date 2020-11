Negli Stati Uniti hanno trovato uno strano monolite argentato in mezzo al nulla

Il 2020 è stato un anno assurdo, e quindi questa è una notizia non totalmente imprevista e totalmente appropriata, ma ieri alcuni membri del Dipartimento di pubblica sicurezza dello stato americano dell’Utah hanno ritrovato in mezzo al nulla un misterioso monolite argentato di provenienza ignota.

Gli autori del ritrovamento stavano sorvolando in elicottero il sud-est dello Stato per aiutare la divisione che si occupa della tutela della fauna selvatica, quando hanno notato qualcosa di molto strano – una macchia argentato che contrastava con il terreno rossastro e roccioso dell’area. Era un monolite argentato, alto 3 metri, simile a quello di 2001: Odissea nello spazio.

Initiate the protocols and meet at the rendezvous point. It's begun.

"Helicopter pilot finds 'strange' monolith in remote part of Utah" https://t.co/QCIVJuz1AJ pic.twitter.com/bcNY5cteOm

— pourmecoffee (@pourmecoffee) November 23, 2020