Muore bambina durante una challenge: Tik Tok bloccato dal Garante della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali “ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Lo annuncia una nota dell’Autorità, che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo”. Lo riporta ANSA.

Il social network risponde con una nota: «Privacy e la sicurezza sono una priorità assoluta per TikTok e lavoriamo costantemente per rafforzare le nostre policy, i nostri processi e le nostre tecnologie per proteggere tutta la nostra community e i nostri utenti più giovani in particolare».

Pare che la vittima, di appena dieci anni, sia morta mentre realizzava un video in cui stringeva una cintura al collo. La polizia sta indagando per capire se qualcuno l’abbia contattata per coinvolgerla nel folle gioco.