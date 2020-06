Milano, imbrattata di nuovo la statua di Indro Montanelli

La statua di Indro Montanelli che si trova vicino all’ingresso dei giardini pubblici a lui intitolati di via Palestro a Milano è stata imbrattata di vernice rossa. Sul basamento, inoltre, sono state scritte con lo spray nero le parole “razzista, stupratore”.

Non è la prima volta che succede: l’8 marzo del 2019 era stata versata della vernice rosa lavabile sul monumento, e il gesto era stato rivendicato dal gruppo di attiviste femministe Non Una Di Meno.

Da giorni si era tornati a parlare della statua di Montanelli, dopo che I Sentinelli di Milano ne avevano chiesto la rimozione sulla scia delle proteste antirazziste in America, scrivendo al sindaco di Milano Beppe Sala e al Consiglio comunale. Le ragioni della richiesta sono legate a un fatto di cui si parla da tempo in riferimento a Montanelli: il suo concubinato con una abissina dodicenne durante la guerra coloniale negli anni Trenta. Il sindaco aveva fatto sapere che non avrebbe rimosso il monumento: “Non sono favorevole alla rimozione della statua di Montanelli: penso che in tutte le nostre vite ci siano errori, e quello di Montanelli lo è stato. Ma Milano riconosce le sue qualità, che sono indiscutibili”, aveva detto Sala.

Il portavoce dei Sentinelli Luca Paladini ha precisato: “Noi abbiamo sollevato un discorso alla luce del sole, perché si innescasse una discussione pubblica su Montanelli, rivolgendoci al sindaco. È evidente che non siamo noi ad agire in questo modo”. Al momento l’azione non è stata rivendicata.