Mattarella ha convocato Mario Draghi al Quirinale

Come riporta l’account ufficiale del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per mercoledì alle 12 l’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi – con ogni probabilità per confergli un mandato per formare un governo tecnico dopo il fallimento del mandato esplorativo a Roberto Fico. Fallite le trattative nella maggioranza che sosteneva il secondo governo Conte, infatti, le uniche strade rimaste sono un governo tenico o le elezioni anticipate. Mattarella si è espresso in favore della prima possibilità.

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi — Quirinale (@Quirinale) February 2, 2021

Secondo il presidente della Repubblica, il Paese si trova in un periodo “cruciale” in cui è meglio evitare una campagna elettorale e nuove elezioni – ci sono infatti da gestire la pandemia, la campagna vaccinale e il Recovery Fund. Da qui l’idea del governo tecnico e la convocazione di Draghi, 73enne ex presidente della BCE celebrato come il salvatore dell’euro durante la crisi finanziaria del 2008.