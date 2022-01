Mattarella è (di nuovo) il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. La sua elezione è stata decisa con l’ottava votazione del Parlamento. La sua prima elezione era avvenuta 7 anni fa, il 31 gennaio del 2015.

Una elezione che sembrava scontata da diverse ore, grazie alla mediazione di Draghi, con il benestare dei principali leader politici: «Se serve ci sono», avrebbe detto il presidente. Dopo una settimana di candidature bocciate, il nome ha finalmente messo d’accordo tutti, o quasi, Salvini e Forza Italia compresi, dopo l’insistenza del segretario del Pd Enrico Letta e di gran parte dei parlamentari 5 Stelle.

Nella prima votazione del 24 gennaio aveva ricevuto 16 voti, nella seconda 39, nella terza 125 e nella quarta 166. Alla quinta votazione per Mattarella hanno votato in 46 e alla sesta in 336. Fino ad arrivare alla settima, con 387 voti e all’ottava che ha permesso la sua rielezione.