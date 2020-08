Luca Bizzarri è il social media manager di Carlo Calenda per 24 ore

Dividere politica e comicità, ripartire dall’istruzione, studiare Dino Risi e guardare The West Wing. È il profilo Twitter di Carlo Calenda, ma in realtà a parlare è Luca Bizzarri. Si è conclusa così, con uno scambio di persona virtuale, una polemica su Twitter che nelle ultime ore ha coinvolto il leader di azione, il conduttore, lo scrittore Alessandro Robecchi e alcuni utenti. A iniziare è Robecchi, con una battuta sul tatuaggio delle SS di una candidata di Lega e Fratelli d’Italia.

Nella discussione che è seguita, dopo aver risposto allo scrittore Calenda ha preso in giro un utente – che lo accusava di sottovalutare il problema fascismo in Italia – , ed è intervenuto anche Bizzarri, che da settimane commenta tutte le sparate social dei politici con il mantra «non hanno un amico».

«Carlo, ti rendi conto che dopo che inizi con “Caro La Sega” tutto quello che scrivi dopo non conta nulla? Ma chi hai assunto come Smm, lo paghi pure? Mi propongo gratis». Calenda accetta, e fino a domani Bizzarri gestirà il suo profilo Twitter. Ecco come sta andando:

Da una parte la politica, dall'altra la comicità. Dividiamo le strade, torniamo al valore dell'istituzione prima della persona. Chiunque voglia fare politica prima studi, guardi le prime 4 di "The West Wing" e sappia a memoria "In nome del popolo italiano" di Dino Risi. — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) August 24, 2020

Vedi Mirko, il cinema è studio, forse bisognerebbe cominciare a pensare che la parola "cultura" non è quella cosa polverosa, viviamo in un paese dove quando sei "da museo" vuol dire che sei vecchio. Cambiamo questa mentalità, la cultura e l'arte sono sangue, non noia. — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) August 24, 2020

Il problema è che dovrebbe essere la normalità: prepararsi prima di fare le cose. Di certo la preparazione non assicura una buona riuscita, l'impreparazione però porta sempre alla tristezza, prima o poi. — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) August 24, 2020