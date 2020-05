Niente da fare: Gallera insiste sull’assurda interpretazione dell’indice di contagio

Il 23 maggio, durante la consueta conferenza stampa sul coronavirus della regione Lombardia, l’assessore alla sanità Giulio Gallera aveva proposto una fantasiosa interpretazione dell’indice di contagio Rt – «Se è a 0,51 vuol dire che per infettarmi servono due persone infette nello stesso momento» – che è diventata virale nelle ultime ore.

Invece di ammettere l’errore, Gallera ha pubblicato un video su Facebook per spiegare la sua teoria. «Ho cercato di semplificare il concetto dell’Rt e dell’R0, cioè degli indici di contagiosità», ha detto. Per chiarire la sua posizione, l’assessore legge un articolo dell’Università di Padova che spiega come con Rt a 0,50 un gruppo di 100 infetti ne contagerebbe solo 50. È vero, ma questo non significa, come vi abbiamo detto ieri, che servono due persone infette nello stesso momento per contagiarne un’altra.