L’Italia continuerà a finanziare la “guardia costiera libica”

Ieri è stato approvato alla Camera il rifinanziamento delle missioni militari internazionali, che comprendeva anche la controversa missione italianaa in Libia, approvata con 401 voti favorevoli, 23 contrari e un’astensione. Il centrodestra ha votato a favore, mentre Italia Viva ha abbandonato l’aula.

La missione prevede un finanziamento di 58 milioni di euro per le operazioni italiane in Libia, di cui 10 destinati a finanziare la “guardia costiera libica”, con cui l’Italia ha firmato un accordo nel 2017 per ottenere il pattugliametno delle coste e il fermo dei migranti diretti in Europa, ma che in realtà non è altro che un insieme di milizie che gestiscono la detenzione e il traffico dei migranti in Libia. Nel corso degli anni, diverse inchieste hanno dimostrato come nei centri di detenzione i migranti subiscano ogni tipo di violenza e abusi, e in più di un occasione la “guardia costiera libica” ha speronato o aperto il fuoco sulle navi delle ONG che soccorrono i migranti nel Mediterraneo.