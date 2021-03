L’incredibile profilo Facebook del nuovo Commissario straordinario Covid

Come forse saprete oggi il premier Draghi ha licenziato Domenico Arcuri, che fino a questo momento era stato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid e si era distinto principalmente per l’idea di fare i centri vaccinazione a forma di primula. A sostituirlo Draghi ha chiamato il generale Francesco Paolo Figliuolo, un militare di lungo corso e che era il responsabile della logistica dell’esercito italiano.

Il dettaglio relativo alla nomina che però ha fatto più parlare, soprattutto su internet, riguarda i contenuti del profilo Facebook di Francesco Paolo Figliuolo (o perlomeno di un profilo Facebook a nome del generale e nuovo Commissario per l’emergenza Covid). Contenuti che sono – diciamo così – bizzarri. Sul profilo infatti ci sono solo tre foto: le prime due sono foto di Figliuolo in divisa militare, la terza è un collage con la sua foto, la foto di una donna, una rosa rossa e un po’ di cuori. Un collage amoroso buongiornista insomma.

Le immagini del profilo Facebook del generale Francesco Paolo Figliuolo. 99% di possibilità che Draghi abbia nominato Commissario straordinario covid uno scammer indiano pic.twitter.com/4lV2Q8FLri — Mattia Salvia (@mttslv) March 1, 2021

Non è chiaro se il profilo sia effettivamente del generale. I commenti e i like, che vengono da utenti brasiliani e vietnamiti, sono un altro elemento strano. Così com’è strano l’unico evento che si trova nella timeline, un matrimonio datato 2018. Insomma, le ipotesi accreditate sono due: che qualcuno, due anni fa, si sia messo lì a creare un profilo Facebook finto a nome di un generale dell’esercito italiano per motivi ignoti e oscuri. Oppure, che il profilo fosse effettivamente quello di Figliuolo e che il generale sia rimasto vittima di qualche scammer.

Insomma, un altro grande colpo del cosiddetto “governo dei migliori”.