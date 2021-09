30 Settembre 2021 14:00

L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni di carcere

L'ex sindaco di Riace diventato famoso per aver messo in piedi un sistema di accoglienza per migranti nella sua città è stato condannato in primo grado a 13 anni, in quella che molte voci a sinistra chiamano una "sentenza politica"