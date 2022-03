Mentre gli scontri si fanno sempre più intensi, uno dei simboli della capitale ucraina è stato abbattuto: l’esercito russo ha bombardato la torre della Kiyv TV, un’emittente locale.

A riportare la notizia è stato il quotidiano Kiyv Independent, una delle fonti d’informazione più attendibili e autorevoli di questa crisi, che ha fatto sapere come, alcuni minuti fa, Kiyv TV abbia interrotto le trasmissioni; la notizia è stata poi confermata dal ministero della Difesa ucraino.

🚨 Moments after TV Tower in #Kyiv, #Ukraine 🇺🇦 is truck

⚡️It appears another explosion of possible fuel depot/truck occurs after the strike#UkraineRussiaWar ⚔️ #StandWithUkriane 🤝 #SlavaUkraini ✊ #Ukraina 🇺🇦 #WojnaWUkrainie ⚔️ #UkraineInvasion 💢 pic.twitter.com/0mbbTGD3fw

— Tommy 🇬🇧🇵🇱 (@TommyFrauss) March 1, 2022