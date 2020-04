Dopo essere stato inizialmente descritto come misura fin troppo drastica dalla stampa occidentale, il lockdown di Wuhan – che ha coinvolto anche la regione dell’Hubei in cui si trova la città – ha finito per diventare il modello di risposta al coronavirus per molti paesi colpiti, ispirando anche le misure, in realtà più blande, prese in Italia.



Foto: NOEL CELIS/AFP via Getty Images