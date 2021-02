L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo è stato ucciso

Secondo quanto riportano diverse fonti locali, questa mattina un convoglio dell’ONU su cui viaggiava Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, sarebbe stato attaccato da uomini armati ignoti nei pressi di Goma, nell’est del Paese, in quello che è stato descritto come un probabile tentativo di rapimento. Durante l’attacco Attanasio, il suo autista e la sua guardia del corpo sarebbero rimasti feriti e sarebbero morti in seguito.

#RDC L'ambassadeur d'Italie Luca Attanasio est décédé de ses blessures, après l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire (PAM) près de Goma. Son chauffeur et son garde du corps sont également décédés – Source officielle. pic.twitter.com/4KC4UZNqYN — HonoreMvula (@honoremvula21) February 22, 2021

La Repubblica Democratica del Congo è un Paese dell’Africa centrale estremamente povero e instabile, dove però ultimamente la situazione era in corso di miglioramento. Nell’est del Paese, la regione al confine con Uganda, Ruanda e Burundi, il controllo del governo centrale è estremamente limitato ed è nota la presenza di diversi gruppi armati.