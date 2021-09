L’Agcom ha multato Disney per una puntata dei Griffin su Gesù

Come riporta Repubblica, l’Agcom – l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ha sanzionato con una multa da 62mila euro la Disney per un episodio dei Griffin andato in onda in Italia su FOX, canale di cui Disney è proprietaria, lo scorso marzo. La multa arriva perché l’episodio è stato giudicato “nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori”.

La puntata si intitola Gesù, Giuseppe e Maria ed è andata in onda il 12 marzo scorso alle 18, quindi in fascia protetta. Già subito dopo la messa in onda due parlamentari della Lega, Roberto Calderoli e Daniele Belotti, avevano annunciato di aver inviato un esposto all’Agcom al riguardo.

Dal canto suo la Disney si era difesa sottolineando che i Griffin non sono un programma destinato ai bambini “ma un prodotto di animazione concepito per un pubblico più maturo che si colloca nel filone stilistico e narrativo dell’animation comedy” e che FOX non è un canale per bambini, come dimostra il numero del canale Sky su cui si trova (100, mentre i canali per bambini sono dal 600 in poi).

Questa difesa non è bastata. Per l’Agcom l’episodio mostra “dialoghi caratterizzati dall’uso reiterato e gratuito di espressioni volgari, di scurrilità e turpiloquio, di offese alle confessioni e ai sentimenti religiosi” e “risulta nel suo complesso nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e concretamente idoneo a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi processi di apprendimento dall’esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minorenne”.