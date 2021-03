La Regione Campania vuole comprare il vaccino russo Sputnik V

Come riporta l’agenzia stampa Adnkronos, la regione Campania ha deciso di acquistare il vaccino anti-Covid russo Sputnik V. La Soresa, azienda tramite cui le autorità regionali gestiscono l’acquisto di prodotti per il sistema sanitario, ha già firmato un pre-contratto con Human Vaccine, che rappresenta il Fondo russo per gli investimenti diretti, per la fornitura del vaccino.

La procedura era cominciata lo scorso 2 marzo quando dalla Giunta regionale campana era stato richiesto a Soresa di verificare la “possibilità di acquisire sul mercato dosi vaccinali ulteriori rispetto a quelle disponibili per il territorio regionale della Campania”. Tra tutti i produttori interpellati, soltanto Human Vaccine si è reso disponibile a fornire dosi di vaccino anti-Covid. Il contratto è comunque condizionato all’effettiva approvazione di Sputnik V da parte dell’Ema e dell’Aifa.