La “promozione Covid” delle pompe funebri con “bara in omaggio” a Milano

Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, per le vie di Milano – ma probabilmente anche di molte altre città italiane – le pubblicità di pompe funebri si sono moltiplicate. Ed è comprensibile, visto che dopotutto per il settore è un periodo in cui gli affari vanno (purtroppo) meglio del solito. Solo che, almeno per una questione di buon gusto, il boom di affari dovrebbe essere accompagnato dal mantenere un basso profilo e da un po’ di tatto – si tratta sempre di gente che muore. Proprio ciò che è mancato a una pompa funebre di Milano, al centro di un caso nelle ultime ore per una sua pubblicità un tantino esagerata.

“Promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi!!!”, si legge su un manifesto di di un’impresa di pompe funebri di Milano, comparso ieri in varie zone della città. Con l’immagine di un guantone da boxe che prende a pugni il coronavirus e altri due slogan raffinati come “in regalo il cappotto di legno” e “per pagare e per morire c’è sempre tempo”.

Le reazioni sono state ovviamente di shock – che era proprio ciò che il titolare dell’agenzia di pompe funebri sperava. E infatti, come riporta Fanpage, la grande pubblicità ottenuta dall’offerta avrebbe già portato diversi nuovi clienti all’azienda. Bene o male, basta che se ne parli; la cattiva pubblicità non esiste.