La polizia americana ha preso a frustate i migranti sul confine con il Messico

La crisi migratoria al confine tra Stati Uniti e Messico torna a far parlare di sé come ai tempi delle comitive di migranti dall’America centrale che nel 2020 avevano provocato la preoccupazione dell’amministrazione Trump. Adesso Trump non c’è più, ma poco sembra essere cambiato con Biden, almeno a quanto pare da alcuni video diventati virali nelle ultime ora e che mostrano il modo in cui la polizia di frontiera statunitense sta respingendo i migranti.

Poliziotti a cavallo, con cappelli da cowboy, che usano le redini come un lazo o per frustrare i migranti. Sono queste le immagini che arrivano dal confine tra USA e Messico, diffuse da diversi giornali e agenzie. Raul Ortiz, capo della polizia di frontiera statunitense, ha detto a Reuters che è già stata avviata un’indagine interna al riguardo.

The White House criticized the use of horse reins to threaten Haitian migrants after images circulated of a U.S. border guard on horseback charging at migrants near a riverside camp in Texas https://t.co/pma6y9RJVq pic.twitter.com/xb4X9doX6f — Reuters (@Reuters) September 21, 2021

La Casa Bianca si è già espressa per condannare l’accaduto. “Non penso che chiunque veda quelle immagini possa pensare che sono accettabili o appropriate”, ha detto la portavoce della presidenza Jen Psaki. “Non conosco il contesto. Ma non penso che esista un contesto in cui sono accettabili”.