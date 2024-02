La morte di Alexei Navalny è un’altra sanguinosa vittoria per Putin

KIEV – Da decenni il presidente russo Vladimir Putin sta facendo di tutto per riportare il suo Paese a quello che considera il posto che gli spetta negli affari mondiali, ed è disposto a schiacciare chiunque si metta sulla sua strada. Il regime di Putin ha spietatamente consolidato il potere attraverso l’omicidio e l’oppressione, mentre utilizzava una sfrenata militanza all’estero per espandere la portata del Cremlino.

Fino a poco tempo fa, l’Occidente ha assecondato Putin, illudendosi che l’impegno e il dialogo avrebbero mitigato la sua spietata sete di controllo e la sua brama di conquista. L’inazione occidentale, la debolezza e la dipendenza dal petrolio e dal gas russi a buon mercato hanno permesso al dittatore di prevalere nonostante una serie di guerre, omicidi, attacchi terroristici e un conflitto mortale in Ucraina che ha ucciso centinaia di migliaia di persone.

L’ultima vittima di alto profilo della sanguinosa repressione dell’opposizione politica da parte di Putin è Alexei Navalny, 47 anni, politico nazionalista e attivista anti-corruzione che ha guidato una serie di proteste contro Putin prima delle elezioni del 2012 in Russia.

“Putin elimina ogni potenziale minaccia politica al suo governo – e a un possibile futuro democratico per la Russia”, afferma Oleg Mihailik, avvocato per i diritti umani in Ucraina. Prima dell’invasione del 2022, Mihailik lavorava regolarmente con esponenti dell’opposizione e dissidenti in fuga dalla Russia, dalla Bielorussia e da altri Paesi sotto il dominio del Cremlino. Ora si concentra principalmente sugli aiuti umanitari nei territori liberati.

Venerdì il servizio carcerario russo ha annunciato che Navalny era stato trovato morto nella sua cella in un carcere di massima sicurezza sopra il Circolo Polare Artico, nella Siberia occidentale, dove stava scontando l’ultima di una serie di condanne, dopo essere stato processato per accuse che le associazioni per i diritti umano definiscono una “finzione”.

Navalny lascia la moglie Yulia e due figli. La stessa Yulia Navalnaya ha detto venerdì: “Voglio che Putin e tutta la sua cerchia sappiano che si assumeranno la responsabilità di ciò che hanno fatto al nostro Paese, alla mia famiglia e a mio marito”.

Un portavoce della famiglia ha detto che non rilasceranno ulteriori commenti mentre l’avvocato di Navalny si recherà in Siberia per indagare. Le autorità russe affermano che la causa della morte è stata “un coagulo sanguigno”, ma la circostanza non è ancora stata verificata in modo indipendente.

“Non pensate che non sia così, Putin ha assassinato Navalny. Lo ha fatto perché Navalny è stato abbastanza coraggioso da opporsi a Putin. Lo ha fatto perché Navalny offriva al popolo russo un’alternativa alla cleptocrazia e alla repressione. Questo è un giorno tragico per la famiglia di Navalny ma anche per la Russia”, ha scritto Bill Browder, finanziere diventato attivista responsabile dell’approvazione della storica legislazione anti-Putin negli Stati Uniti. Chiamata Magnitsky Act, la legge ha sanzionato individualmente i membri della cerchia ristretta di Putin per il loro coinvolgimento nell’arresto, nella tortura e nell’omicidio del 2009 di Sergei Magnitsky, consulente fiscale che ha lavorato con Browder per denunciare la corruzione ad alto livello.

Navalny si è scontrato anche con le autorità per i suoi sforzi anti-corruzione. È arrivato alla ribalta nazionale per la prima volta nel 2008, quando, come investitore attivista in diverse compagnie petrolifere e del gas, ha guidato una crociata contro la concussione e la corruzione cercando di costringere le aziende a rivelare pubblicamente i loro registri finanziari. Nel 2011 ha fondato un’organizzazione no-profit chiamata Anti-Corruption Foundation (ACF).

Nei mesi precedenti le elezioni russe del marzo 2012 – in cui Putin era destinato a vincere un terzo mandato senza precedenti sfruttando palesemente una scappatoia costituzionale – Navalny è diventato una figura chiave nelle proteste di massa a Mosca contro il ritorno dell’ex ufficiale del KGB. C’era paura tra coloro che si sono uniti ai manifestanti. Nel corso dei suoi 24 anni di carriera ai massimi livelli della leadership russa, Putin ha spietatamente eliminato critici e oppositori del suo regime.

Come ci si potrebbe aspettare da un ex agente del KGB che ha servito come collegamento con la polizia segreta della Stasi della Germania dell’Est negli anni ’80, pochissime delle disgrazie che hanno colpito i suoi nemici possono essere collegate direttamente a Putin. Come Navalny, la maggior parte di coloro che si oppongono a Putin sono morti improvvisamente in circostanze oscure.

Quando Eltsin nominò Putin primo ministro nel 1999, lo fece nella speranza di trovare un silovik – o uomo forte all’interno dello stato di sicurezza – che potesse tenere a bada il rinascente partito comunista rafforzando al tempo stesso la nascente democrazia liberale russa e le riforme di mercato.

Alla fine degli anni ’90 la Russia era afflitta da caos economico, corruzione e crisi di sicurezza. I militanti ceceni si scontravano con le forze russe nelle zone di confine e avevano sostenuto un movimento separatista in Daghestan. Gli estremisti all’interno dei servizi di sicurezza volevano riaffermare il controllo sulla regione, nonostante le continue promesse di Eltsin che non ci sarebbe stata una nuova guerra in Cecenia; il primo, terminato nel 1996, era stato un disastro.

Nell’agosto 1999, solo un mese dopo che Putin divenne primo ministro, la Russia fu scossa da una serie di attentati contro condomini a Mosca, Daghestan e Rostov che uccisero centinaia di persone e ne ferirono migliaia. Sono state inoltre scoperte e disinnescate tre bombe prima della detonazione.

Nel giro di poche settimane dal primo attentato a un condominio, l’oscuro burocrate Putin era diventato il comandante in capo della guerra al terrorismo, promettendo di “spazzare via” i nemici della Russia in incontri televisivi con i comandanti militari sul campo.

La sua popolarità è aumentata vertiginosamente.

A dicembre, Putin divenne presidente ad interim, subentrando come successore scelto da Eltsin.

Nel maggio del 2000, quando in Russia si tennero le prime elezioni presidenziali post-Eltsin, il presidente ad interim Putin vinse facilmente. Si è trattato probabilmente della prima transizione pacifica del potere nella storia russa.

Ma gli scettici iniziarono subito a chiedersi se dietro gli attentati agli appartamenti ci fossero effettivamente i terroristi ceceni. Alcuni sospettavano che i servizi di sicurezza russi avessero effettuato attacchi sotto falsa bandiera per sostenere la candidatura del loro prescelto: Putin.

Una linea di pensiero che non era priva di basi. Il 23 settembre 2000, i residenti di un condominio a Ryazan, nella Russia centrale, avevano segnalato uomini sospetti che trasportavano sacchi nel seminterrato del loro edificio. Quando la polizia è arrivata, ha scoperto quello che sembrava essere 136 kg di esplosivo con un detonatore e un timer attaccati.

L’ordigno è stato disinnescato dagli artificieri locali, il cui capo ha affermato che la sostanza contenuta nei sacchi era risultata positiva come RDX, un esplosivo di tipo militare. I funzionari locali hanno elogiato i residenti e la polizia per la loro vigilanza nel prevenire una tragedia.

Le descrizioni dei sospettati e della loro auto furono rese pubbliche e due uomini furono rapidamente arrestati. Ma c’era un problema. I sospettati hanno presentato documenti d’identità che dimostrano che erano membri del Servizio di sicurezza federale, o FSB, la principale agenzia succeduta al KGB. Dopo che le autorità locali hanno telefonato a Mosca per verificare che gli uomini lavorassero per l’FSB, i sospettati sono stati rilasciati.

Più tardi quella notte, Putin scatenò una devastante campagna aerea contro Grozny, la capitale della Cecenia.

Il giorno successivo, il direttore dell’FSB Nikolai Patrushev ha liquidato l’incidente di Ryazan come un “esercizio di addestramento” che non aveva mai rappresentato un rischio per i civili. L’FSB ha affermato che i sacchi contenevano zucchero, non esplosivi.

L’ondata di attentati ai condomini attribuiti ai terroristi ceceni si è fermata subito dopo l’incidente di Ryazan, ma sono iniziate le domande. Nei primi anni della presidenza di Putin, i media russi erano ancora liberi e curiosi. I giornalisti investigativi iniziarono immediatamente a trovare buchi nella storia del governo.

Seguirono presto le indagini ufficiali. Come i media, all’inizio degli anni 2000, la Duma di Stato – la camera legislativa inferiore della Russia creata nel 1994 – non era ancora stata messa in ginocchio da Putin. I legislatori e i partiti di opposizione sono rimasti partecipanti caotici ma energici alla governance dello stato.

I timori che l’FSB stesse uccidendo cittadini russi in attentati organizzati spinsero l’ex dissidente sovietico diventato legislatore Sergei Kovalev a formare una commissione pubblica d’inchiesta nel 2002.

Fu allora, con la Commissione Kovalev, che gli oppositori pubblici di Putin cominciarono a morire. Il 17 aprile 2003, Sergei Yushenkov, vicepresidente della commissione, fu ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dal suo appartamento a Mosca.

Quattro uomini furono arrestati e, sulla base della testimonianza di uno dei sospettati, la “mente” fu dichiarata colpevole. Ha sostenuto la sua innocenza e ha tentato il suicidio, prima di essere trasferito nella famigerata prigione Lefortovo di Mosca.

Il tenente colonnello dell’FSB Alexander Litvinenko affermò pubblicamente che Yushenkov era stato ucciso a causa delle sue indagini sugli attentati agli appartamenti. Litvinenko avrebbe poi disertato nel Regno Unito dopo aver denunciato pubblicamente la corruzione e i legami tra la criminalità organizzata, i funzionari della sicurezza e i potenti oligarchi che governano l’economia russa; morì il 23 novembre 2006, ucciso con tè arricchito con polonio, nel primo caso noto di assassinio per avvelenamento da radiazioni.

L’elenco dei critici di Putin che sono stati assassinati, morti improvvisamente o che sono quasi morti è lungo: il parlamentare Yuri Shchekochikhin, colpito da una “malattia misteriosa” il 3 luglio 2003 – solo pochi giorni prima di recarsi negli Stati Uniti e incontrare con i funzionari dell’FBI per riferire sulla corruzione nell’FSB; la giornalista investigativa Anna Politkovskaya, uccisa da sicari il 7 ottobre 2006; l’avvocato Stanislav Markelov e la giornalista Anastasia Baburova, uccisi a colpi di arma da fuoco fuori da una conferenza stampa il 19 gennaio 2009; Natalia Estemirova, attivista per i diritti umani rapita e uccisa in Cecenia il 15 luglio 2009; l’informatore Alexander Perepilichny, la cui morte improvvisa mentre faceva jogging a Londra il 10 novembre 2012 è stata messa in discussione; l’oligarca Boris Berezovsky, morto per un misterioso suicidio il 23 marzo 2013; il fisico Boris Nemtsov, ucciso a colpi di arma da fuoco a Mosca il 27 febbraio 2015; l’ex spia Sergei Skripal e sua figlia Yulia, sopravvissuti a malapena all’avvelenamento con l’agente nervino Novichok il 4 marzo 2018; Yevgeny Prigozhin, morto in un incidente aereo il 23 agosto 2023, dopo essersi ammutinato contro il Cremlino per la sua gestione della guerra in Ucraina. Ci sono dozzine di altre vittime di basso profilo.

Ora anche Navalny può essere aggiunto a questa lista. Per molti versi è stato una delle minacce più gravi che Putin ha dovuto affrontare durante il suo governo. Le proteste del 2011 che hanno sancito lo status di Navalny come valida figura dell’opposizione in Russia sono state particolarmente irritanti per Putin, che le vedeva come una continuazione della politica degli Stati Uniti volta a indebolire il suo governo.

“Il nostro popolo non vuole che la situazione in Russia si sviluppi come è stata in Kirghizistan o non molto tempo fa in Ucraina”, disse all’epoca Putin, riferendosi alle proteste politiche che avevano portato alla perdita del potere dei politici allineati a Mosca.

Per Putin, le proteste sono state un altro tentativo di “rivoluzione colorata”, parte di una più ampia campagna di cambio di regime perseguita da Washington in Iraq, Libia e non solo.

Navalny è stato arrestato più volte durante le proteste dal 2012 in poi, spesso affrontando processi con accuse inventate di cattiva condotta finanziaria. Ma ha continuato il suo attivismo politico, organizzando manifestazioni, creando un partito politico, partecipando alle elezioni e producendo documentari critici nei confronti di Putin e della cleptocrazia dei suoi amici.

Nonostante i numerosi attacchi – due volte fucosparso di un colorante antisettico verde brillante – e le estese interferenze burocratiche volte a tenerlo fuori dalla politica, Navalny ha persistito. Il suo ACF è stato etichettato come “agente straniero” e bandito in Russia nel 2019; è persino sopravvissuto a un tentativo di omicidio tramite veleno il 20 agosto 2020.

Dopo essere stato portato a Berlino per cure e convalescenza, nel gennaio 2021 Navalny ha deciso di tornare in Russia per portare avanti la lotta contro Putin. Il suo aereo è stato dirottato ed è stato arrestato all’atterraggio. Navalny ha trascorso il resto della sua vita in prigione.

“È stato molto coraggioso nel tornare in un Paese totalitario, sapendo che non aveva alcuna possibilità di sopravvivere lì, e avendo tutte le possibilità di diventare un potente leader dell’opposizione russa dall’estero”, dice l’avvocato per i diritti umani Mihailik, che ne sa qualcosa. Nel 2019 Mihailik è stato colpito al petto da un cecchino, in un tentativo di omicidio che ritiene fosse legato al suo stesso attivismo anti-corruzione. Mihailik è sopravvissuto, ma chi gli ha sparato non è mai stato catturato.

Al di fuori della Russia, l’indignazione pubblica per la morte di Navalny è stata istantanea e potente.

“Putin ha tentato senza riuscirci di uccidere Navalny rapidamente e segretamente con il veleno, e ora lo ha ucciso lentamente e pubblicamente in prigione. È stato ucciso per aver smascherato Putin e la sua mafia per i truffatori e i ladri che sono. I miei pensieri vanno alla moglie e ai figli di quest’uomo coraggioso”, ha scritto Garry Kasparov, l’ex campione di scacchi diventato critico anti-Putin.

Con la morte di Navalny, sono poche le figure di spicco che hanno gravità e influenza tali da mobilitare una significativa opposizione pubblica a Putin: il più vicino potrebbe essere l’uomo d’affari Mikhail Khodorkovsky – un tempo il più ricco della Russia – che vive in esilio dal 2013 ed è stato chiamato il principale “critico in esilio” del Cremlino.

Ma Khodorkovsky non è in Russia. Sebbene il coraggio e la tenacia di Navalny nel tornare a casa e nel rischiare il destino di un martire siano innegabili, è una questione aperta se la sua morte avrà un effetto duraturo sul regime di Putin.

“Questo crea un problema politico significativo per il regime: dovrà fare i conti con l’eredità di Navalny”, ha osservato Tatiana Stanovaya, fondatrice di R.Politik focalizzata sulla politica russa e membro senior del Carnegie Russia Eurasia Center. “Non ho dubbi che molto presto assisteremo a un’ondata significativa di repressioni anti-Navalny, raid dopo indignazione nei social network, procedimenti penali e arresti”.

Il dominio di Putin è ora sopravvissuto attraverso cinque presidenti degli Stati Uniti – Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden – e ciascuna amministrazione ha trovato modi per ammansire, placare o ignorare Putin mentre espandeva il suo potere a livello internazionale. Le sanzioni e le parole forti hanno fatto ben poco per impedirgli di raggiungere i suoi obiettivi.

Nonostante la promessa di Biden del 2021 secondo cui Putin avrebbe dovuto affrontare “conseguenze devastanti” se fosse successo qualcosa a Navalny, non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano più meccanismi da utilizzare come leva contro il Cremlino di quanti ne abbiano già utilizzati dopo l’invasione dell’Ucraina.

Per quasi un quarto di secolo Putin è stato responsabile dell’assassinio di dissidenti e oppositori politici in patria e all’estero; il targeting sistematico e deliberato di civili, operatori umanitari e giornalisti in diverse zone di guerra; la brutale repressione dei movimenti indipendentisti in Russia; e l’annessione illegale di territori nei Paesi vicini.

Anche se lo scorso anno la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto per Putin per crimini di guerra, e lui è stato etichettato come un paria internazionale, l’uomo che governa la Russia potrebbe non essere mai ritenuto responsabile delle sue atrocità, inclusa la sua complicità nel mettere a tacere Alexei Navalny.

Da Rolling Stone US