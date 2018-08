John McCain è morto. Le ultime volontà: «Non voglio Trump al mio funerale»

L’unica cosa che tiene Trump fuori di prigione Dopo la caduta di Michael Cohen e Paul Manafort, il mondo del presidente degli Stati Uniti è diventato più piccolo, e pericoloso

Le queer olandesi sono la minoranza di una minoranza, e sono incazzate In Olanda, la culla dei diritti LGBTIQ, sta nascendo un femminismo nuovo, che dalle comunità trans-gender di minoranze etniche critica sia la società patriarcale che il «femminismo bianco ed eurocentrico»

Emergenza droga un tanto al kilo: la Meloni litiga coi numeri La leader di Fratelli d'Italia propone tolleranza zero per risolvere l'emergenza tossicodipendenza in Italia, causata "dalla compiacenza della sinistra". Peccato che i dati dell'UE la smentiscano, così come il successo di depenalizzazione e terapie sostitutive in Portogallo e Svizzera

Ok i troll russi ma il problema sei tu, caro cittadino elettore Fino a ieri si sognava l'arrivo di un mondo di libertà globale al grido “se Solzhenitsyn avesse avuto Facebook”. Ora ci si chiede con sgomento cosa avrebbe potuto fare Goebbels con un account Twitter in mano.

No-Vax, una modesta proposta Per il ministro della Salute Giulia Grillo non si può “illudere la gente che nessuno morirà di morbillo”. Invece non ci si deve pensare nemmeno a mettere bambini morti a preventivo per la furia cieca di una minoranza antistorica

Che cosa c’è nei tweet italiani dei troll russi? Il fact checker David Puente ha esaminato il database pubblicato da Fivethirtyeight: i tweet in italiano sono 18mila e poco significativi, ma molti sono stati rimossi in partenza per circoscrivere l’analisi alla sfera americana

L'NRA potrebbe "smettere di esistere" L'organizzazione pro-armi degli Stati Uniti farà causa allo stato di New York: la crisi finanziaria, si legge nei documenti depositati in tribunale, diventerà presto irreparabile

Un sentiero diverso per non essere assuefatti da Salvini Se il messaggio scritto da un musicista attraverso le pagine di Rolling Stone è arrivato anche solo a una persona del suo pubblico, soprattutto quello più giovane, allora la nostra iniziativa si può dichiarare riuscita

Trump insulta LeBron James: «Non è facile farlo sembrare intelligente» Il presidente ha commentato l'intervista del campione di basket a proposito del suo progetto 'I Promise School', organizzato per i minori a rischio della sua città natale