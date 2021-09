Guarda Jo Squillo al Grande Fratello VIP vestita con il niqab

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di Afghanistan, Talebani e condizione delle donne in quel Paese. Il punto probabilmente più basso di questo dibattito è stato raggiunto ieri quando, probabilmente con l’idea di sensibilizzare sul tema i milioni di spettatori del Grande Fratello VIP, la cantante e conduttrice Jo Squillo si è presentata nella casa indossando un niqab nero.

“Anche in un momento di gioia e leggerezza noi donne, e anche gli uomini, non possono dimenticare. Questo è un atto di solidarietà per le sorelle di Kabul”, ha detto Squillo durante il programma.

Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ha subito sbottato: “mi fai fai impressione”, chiedendole di toglierlo. Cosa che lei ha fatto, non prima di aver detto “ma come fanno a vivere così?”. Insomma, un tentativo di sensibilizzazione (?) fallito e diventato una scenetta di dubbio gusto a beneficio del reality. E la conferma definitiva che la tv italiana ha la capacità di rendere qualsiasi cosa una macchietta, anche il tema dei diritti delle donne in Afghanistan.

Potete guardare il video qui sotto: