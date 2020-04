Jack Dorsey donerà 1 miliardo di dollari per la lotta contro il coronavirus

Martedì il numero uno di Twitter e Square Jack Dorsey ha fatto sapere che donerà 1 miliardo di dollari, poco meno di un terzo del suo patrimonio, ai programmi legati alla lotta contro il coronavirus: si tratta di uno degli sforzi più significativi di un miliardario del settore tecnologico per combattere la pandemia.

In passato Dorsey era stato criticato per la sua mancanza di trasparenza nelle donazioni: questa volta ha spiegato nel dettaglio sui social che investirà il 28% del suo denaro sotto forma di azioni del suo servizio di pagamento mobile Square, in una società a responsabilità limitata da lui creata, chiamata Start Small, per avere maggiore flessibilità. Start Small concederà sovvenzioni ai beneficiari e registrerà le spese in un documento di Google accessibile al pubblico.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020