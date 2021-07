26 Luglio 2021 10:34

Italia = pizza, Ucraina = Chernobyl: la presentazione dei Paesi alle Olimpiadi secondo la tv sudcoreana

Voleva essere un modo per far capire meglio i vari Paesi agli spettatori, ne è venuta fuori una collezione di stereotipi offensivi che ha costretto la rete a scusarsi per il suo "errore imperdonabile"