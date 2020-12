In Ungheria le coppie omosessuali non possono più adottare figli

Come riporta il Post, il parlamento ungherese ha approvato ieri una nuova legge che impedisce alle coppie omosessuali di adottare figli, oltre a un emendamento alla Costituzione che limita il matrimonio all’unione tra uomo e donna e afferma che “il fondamento della famiglia è il matrimonio e il rapporto genitore-figlio. La madre è una donna, il padre è un uomo”.

L’adozione sarà dunque riservata alle coppie eterosessuali e sposate. In Ungheria, tra l’altro, il matrimonio omosessuale non è legale e sono riconosciute solo alcune forme di unioni civili, senza diritto di adottare. Prima della nuova legge, le coppie omosessuali potevano aggirare le limitazioni adottando come persone single, motivo per cui l’adozione è stata adesso riservata alle coppie etero. Le adozioni per i single rimangono possibili, ma per ottenerle bisognerà sottoporsi a indagini da parte del Ministero per la Famiglia e ottenerne l’approvazione.