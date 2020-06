Imen Jane, economista e fondatrice di Will Ita, non sarebbe laureata in Economia

Imen Boulahrajane, nota come Imen Jane, economista seguitissima sui social, non sarebbe laureata in Economia. Lo scrive scrive oggi Dagospia, riportando quanto accaduto pochi giorni fa durante un evento online organizzato da Goldman Sachs, in cui Boulahrajane si sarebbe presentata come economista ma alla domanda “in cosa è laureata?” non avrebbe dato risposta.

Famosa su Instagram per i suoi video di rassegna stampa politica ed economica e nominata tra i “30 under 30” di Forbes, a 26 anni Imen ha fondato nel 2019 Will Ita, un canale di news presentato come un modello di giornalismo per il futuro, da lei diretto. Secondo Repubblica, la società avrebbe raccolto oltre 1 milione di euro di finanziamenti.

Dagospia scrive anche di aver contattato l’università Bicocca per sapere se Imen risultasse o meno laureata, ma non ha ricevuto risposta.