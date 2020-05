Il Tribunale di Milano ha disposto il commissariamento di Uber Italia per caporalato

Come riporta Repubblica, il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria, ossia il commissariamento, per la filiale italiana di Uber per caporalato – in merito allo sfruttamento dei rider addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats.

L’indagine era partita lo scorso settembre e riguardava presunte violazioni delle norme antinfortunistiche e di sicurezza stradale oltre che lo sfruttamento dei lavoratori e in particolare la presenza di immigrati clandestini tra la forza lavoro di Uber Eats. In seguito a dei controlli effettuati su 30 rider, infatti, tre di questi erano risultati non in possesso di documenti in regola. Gli elementi raccolti porterebbero oggi all’accusa di caporalato. L’indagine è in corso e la misura è ancora in esecuzione da parte del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.