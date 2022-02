Il Tg2 ha scambiato la clip di un videogioco per una ‘pioggia di missili’ sull’Ucraina

Quando ci si appresta a raccontare avvenimenti epocali e di grossa portata, come ad esempio la guerra in Ucraina, la probabilità di sbagliare è altissima per chiunque, ma per i media italiani un po’ di più.

Ricordiamo tutti la storica svista del Tg La7 condotto da Enrico Mentana, che nel gennaio del 2021, all’indomani dell’assalto di Capitol Hill, ha passato per sbaglio alcune scene tratte dal film Project X – Una festa che spacca, presentandole come un “live footage” da Washington.

Anche il lapsus del TG2 di qualche ora fa sembra destinato a entrare negli annali: un servizio dell’edizione pomeridiana, infatti, ha messo in scena “una pioggia di missili” intenti ad abbattersi sull’Ucraina; peccato che la pioggia di missili non fosse altro che uno spezzone del videogioco War Thunder, ossia questo:

A svelare l’arcano è stato il giornalista e fact checker Simone Fontana, direttamente dal suo profilo Twitter.

Lo stesso servizio del @tg2rai contiene almeno un’altra topica clamorosa. Questa non è “una pioggia di missili” che cade sull’Ucraina, ma un filmato del videogame War Thunder https://t.co/OLjAQGN29c pic.twitter.com/SATQKjQ2px — Simone Fontana (@simofons) February 24, 2022

Come evidenziato da Fontana, durante lo stesso servizio è stato mandato in onda lo spezzone di una parata militare del 2020, venduto come la Russia che “bombarda Kiev” (una disattenzione che aveva fatto inciampare anche Il Sole 24 Ore).

Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la disinformazione. Questo video pubblicato dal @sole24ore non mostra la Russia che "bombarda Kiev", ma una parata militare del 2020https://t.co/dUhc5oR2ri — Simone Fontana (@simofons) February 24, 2022

Che dire: le premesse suggeriscono che ne vedremo delle belle.