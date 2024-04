Il rapper iraniano Toomaj Salehi è stato condannato a morte per aver pubblicato musica critica nei confronti del governo

Toomaj Salehi, un rapper iraniano dissidente, è stato condannato a morte per aver pubblicato musica critica nei confronti del governo e per aver sostenuto le proteste del 2022 in Iran.

L’avvocato di Salehi, Amir Raesian, ha confermato la sentenza su Twitter, scrivendo: «È stato emesso un ordine per l’esecuzione di Toomaj Salehi». Raesian intende ricorrere in appello contro la sentenza, il che potrebbe portare a una riduzione della pena.

Come riporta il New York Times, Salehi è stato arrestato nell’ottobre 2022 nel bel mezzo della rivolta scatenata dalla morte di Mahsa Amini, 22enne arrestata dalla polizia morale iraniana e successivamente morta durante la custodia. Salehi è stato accusato di “diffusione della corruzione sulla terra”, reato per cui è prevista la pena di morte, per aver pubblicato musica critica nei confronti del governo e per aver esortato i suoi seguaci a unirsi alle proteste nei video condivisi sui social media.

Dopo il suo arresto, sono emerse accuse secondo cui Salehi è stato tenuto in isolamento e torturato. Le Nazioni Unite hanno affermato che gli è stato rotto il naso e diverse dita. Si temeva anche che le sue udienze in tribunale si svolgessero a porte chiuse senza la presenza del suo avvocato.

Nel luglio 2023, un tribunale di grado inferiore della città di Isfahan ha condannato Salehi a oltre sei anni di prigione, con un documento del Dipartimento di Stato americano che affermava anche che gli era stato vietato di fare musica o cantare per due anni. Poi, a novembre, Salehi era stato rilasciato su cauzione dopo che la Corte Suprema iraniana aveva riscontrato difetti nella sentenza originale, ma è stato nuovamente arrestato solo due settimane dopo. L’avvocato di Salehi ha affermato che ci sono “evidenti conflitti legali” con la condanna a morte emessa dal tribunale di Isfahan, definendola “senza precedenti” perché di fatto ha ignorato la sentenza della Corte Suprema superiore.

La condanna a morte ha suscitato feroci rimproveri da parte di vari governi e gruppi di difesa. L’ufficio dell’inviato americano in Iran ha dichiarato: «Condanniamo fermamente la sentenza», menzionando anche la condanna a cinque anni di carcere inflitta a un altro artista, il rapper curdo-iraniano Saman Yasin.

«Chiediamo il loro rilascio immediato», continua la dichiarazione. «Questi sono gli ultimi esempi del brutale abuso del regime nei confronti dei propri cittadini, del disprezzo per i diritti umani e della paura del cambiamento democratico che il popolo iraniano cerca».

Julie Trébault, direttrice del progetto Artists at Risk Connection di PEN America, ha definito la sentenza «un attacco oltraggioso ai diritti umani e alla libertà di espressione», aggiungendo: «Artisti come Salehi, che usano la loro creatività per esprimere dissenso contro le misure draconiane e ingiuste dei regimi autoritari, devono essere salvaguardati da tale violenza deliberata nel riconoscimento del diritto universale e fondamentale alla libera espressione e alla libertà artistica».

La notizia della condanna di Salehi si è diffusa anche in alcuni angoli della comunità hip-hop americana, che in passato si è espressa in suo favore. Sui social media, Meek Mill ha pubblicato «Free Toomaj!».

Got sentenced to death over a song free that man wtf https://t.co/kp2VnwF5yp — MeekMill (@MeekMill) April 25, 2024

Anche l’attore Cuba Gooding Jr. ha pubblicato un video in cui sostiene il rapper:

Oscar-winning actor Cuba Gooding Jr. speaks up for #ToomajSalehi pic.twitter.com/pFsJdLQah6 — Chelsea Hart چلسی هارت (@chelseahartisme) April 28, 2024

In una dichiarazione condivisa con Rolling Stone, Elica Le Bon, avvocato e attivista iraniano-americana, ha definito Salehi una «icona amata dal popolo iraniano con il suo impareggiabile coraggio nell’esprimere la vita sotto il brutale regime attraverso la musica hip-hop, un’espressione artistica che – come la maggior parte delle forme d’arte – è illegale in Iran».

Ha aggiunto: «È difficile credere che viviamo in un’epoca in cui un artista rap incredibilmente talentuoso potrebbe essere linciato, ma questa è la realtà che gli iraniani affrontano quotidianamente, e hanno affrontato quotidianamente in passato. Quarantacinque anni».

Ciò ha portato i sostenitori, soprattutto nella diaspora iraniana, ad adottare la campagna «di’ i loro nomi per salvare le loro vite» nel tentativo di aumentare la consapevolezza internazionale sui prigionieri politici in Iran. «Questo fa parte di una campagna urgente affinché i lettori parlino di Toomaj il più possibile, utilizzando l’hashtag #FreeToomaj o #ToomajSalehi», ha detto Le Bon. «Ogni commento fa la differenza e, se avessimo sbagliato, cosa avremmo perso provandoci?» La dichiarazione completa di Le Bon è riportata di seguito:

Come ogni artista o ascoltatore hip-hop americano saprà, il rap è sempre stato un canale e il battito del cuore delle strade. La musica che muove le montagne, ci ispira, ci scuote e risveglia generazioni racconta la storia della vita reale nelle circostanze più dure, in una prosa poetica seducente che ci colpisce con una verità sentita e allo stesso tempo rimbalza perfettamente sul ritmo. Ecco chi è Toomaj Salehi per l’Iran. Conosciuto come “il Tupac dell’Iran”, è diventato un’icona amata dal popolo iraniano con il suo impareggiabile coraggio nell’esprimere la vita sotto il regime brutale attraverso la musica hip-hop, un’espressione artistica che, come la maggior parte delle forme d’arte, è illegale in Iran. Non solo è illegale, ma espone l’artista ad accuse pretestuose come “corruzione sulla terra”, che comporta una condanna a morte. Infatti, pochi giorni fa, la comunità iraniana è rimasta scossa ancora una volta nel profondo nell’apprendere che, dopo due anni di prigione (con un breve rilascio su cauzione), Toomaj era stato condannato a morte per impiccagione, per aver fatto musica rap. È difficile credere che viviamo in un’epoca in cui un artista rap incredibilmente talentuoso potrebbe essere linciato per le sue canzoni, ma questa è la realtà che gli iraniani affrontano quotidianamente, e hanno affrontato quotidianamente negli ultimi 45 anni.

Esiste una potenziale strada per aiutare Toomaj. Gli iraniani in giro per il mondo hanno capito che il regime tende a non giustiziare le persone che diventano note alla comunità internazionale. Abbiamo visto molti esempi di prigionieri che sono stati rilasciati su cauzione o che hanno visto la loro pena commutata attraverso la nostra campagna “dì i loro nomi per salvare le loro vite” sui social media, utilizzando hashtag per attirare l’attenzione sulle loro cause, e anche prima che esistessero i social media, diffondendo le storie dei prigionieri politici ai media internazionali. Una volta denunciato, e una volta che gli occhi si sono spostati sul regime e sulla realtà della sua brutalità imminente, rendendosi conto che l’azione non vale le ripercussioni, li abbiamo visti fare marcia indietro e non eseguire le condanne. Per questo motivo, questo fa parte di una campagna urgente affinché i lettori parlino di Toomaj il più possibile, utilizzando l’hashtag #FreeToomaj o #ToomajSalehi. Ogni commento fa la differenza e, se avessimo sbagliato, cosa avremmo perso provandoci?