Il punto sul coronavirus in Italia

Le vittime



Un 78enne nel padovano e una 75enne residente in Lombardia: sono le prime due vittime italiane del coronavirus. Il primo, Adriano Trevisan, era uno dei due contagiati della provincia di Padova, ricoverato da 15 giorni in condizioni gravi all’ospedale di Schiavonia, dove poi è deceduto. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha disposto lo svuotamento della struttura. La seconda, secondo fonti sanitarie citate dall’Ansa, è una donna di Casalpusterlengo, che viveva da sola ed è morta in casa. Sarebbe stata contagiata perché nei giorni scorsi era stata nel pronto soccorso di Codogno, lo stesso del 38enne indicato come “paziente 1”, che nel frattempo è stato trasferito al San Matteo Pavia e definito ‘stabile’. Il risultato positivo al test a cui era stata sottoposta la seconda vittima è arrivato dopo la sua morte.

Il contagio in Lombardia e in Veneto e il lockdown



Le ultime notizie parlano di 32 casi in Lombardia e 9 in Veneto, numeri confermati dai rispettivi presidenti della regione Attilio Fontana e Luca Zaia. A Mira, nel veneziano, c’è un uomo di 77 anni risultato positivo al test, ora ricoverato in terapia intensiva. Il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma per la conferma.

In Lombardia, da Codogno il contagio si è allargato al pavese, dove due medici, marito e moglie, sono risultati positivi al primo controllo. Lui opera come medico di base a Pieve Porto Morone e Chignolo Po, lei è una pediatra che lavora nella zona di Codogno. Due altri nuovi casi sono stati registrati nelle ultime ore a Cremona.

In dieci paesi del Lodigiano – Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano – la regione ha emesso un’ordinanza che vieta quasi tutte le attività all’aperto, e invitagli abitanti a rimanere in casa ed evitare contatti con altre persone. Sono state chiuse anche le stazioni ferroviarie a Codogno, Maleo e Casalpusterlengo.

Le prime guarigioni



Nel frattempo dallo Spallazani di Roma arriva la notizia della prima guarigione in Italia: si tratta del ricercatore italiano che era stato trasferito dalla struttura militare della Cecchignola, dove era in quarantena insieme ai connazionali rimpatriati da Wuhan. Ed è risultato negativo anche il marito della coppia cinese prelevata dall’hotel Cavour, come ha spiegato l’assessore alla Sanità del Regione Lazio Alessio D’Amato durante una conferenza stampa: “Sono entrambi risultati negativi ai test e sono in buone condizioni di salute. Il ricercatore italiano sarà dimesso oggi”.

Le dichiarazioni degli esperti



Il bilancio dei morti a livello mondiale è ora, secondo il calcolo della Johns Hopkins University, a quota 2.360, su 77.662 contagi. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, ha scritto su Twitter che nell’80 per cento dei casi il contagio da Coronavirus è lieve, nel 20% critico; nel 2% dei casi riportati, «il virus è fatale».

Il coronavirus “è una malattia non mortale, la ricerca fa grandi passi avanti”. È quanto ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, durante la conferenza stampa. “Il sistema funziona, il Paese regge. È stato deciso di fare scelte coraggiose come la chiusura dei voli”.

In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che “per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane. L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza”.