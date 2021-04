Il progetto di una Super Lega che sta sconvolgendo il mondo del calcio

L’annuncio della Super Lega è arrivato poche ore prima della presentazione, prevista per oggi, del nuovo formato della Champions League – disegnato dalla UEFA proprio per venire incontro all’insoddisfazione delle grandi squadre, che da tempo minacciavano di andarsene portandosi via (letteralmente) il pallone.

Assieme alla UEFA si sono schierati molti opinionisti ed ex calciatori: in particolare ha riscosso molti consensi online un commento dell’ex terzino inglese Gary Neville, che ha detto di essere «disgustato» dalla Super League criticando duramente la sua ex squadra, il Manchester United, per aver aderito. Neville, come tanti altri, crede che una competizione alla quale i club più ricchi partecipano per diritto, senza possibilità di retrocedere, e il cui accesso sarebbe molto difficile se non impossibile per le società più piccole, al di là dei possibili meriti, vada contro i principi su cui si è fondato il calcio per oltre un secolo.