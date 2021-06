Il presidente francese Macron è stato preso a schiaffi durante un tour politico

In questi giorni il presidente francese Emmanuel Macron è impegnato nel suo suo “tour de France dei territori”, una serie di visite politiche in varie località del Paese. Oggi però, durante una visita nel dipartimento della Drome, ha potuto misurare personalmente il livello di malcontento nei suoi confronti da parte dei francesi.

Durante la tappa Macron si è avvicinato alla folla che attendeva dietro le transenne per salutarlo e stringergli la mano, ma tra questa c’era anche un uomo che, dopo aver finto di volergli dare la mano, è riuscito a dargli uno schiaffo in faccia. Il tutto è stato ripreso in video e il video è stato diffuso sui social, e la sua autenticità è stata confermata dall’Eliseo. Per i fatti la polizia francese ha già fermato due persone.