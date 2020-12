Come riporta la BBC, il presidente francese Macron è risultato positivo al Covid-19, aggiungendosi a una lunga lista di leader mondiali contagiati dal virus. Macron, 42 anni, ha sintomi e si è messo in isolamento per 7 giorni. Continuerà a guidare il Paese e lavorare da remoto.

“Il presidente della Repubblica è risultato positivo al Covid-19 oggi”, ha detto questa mattina un comunicato dell’Eliseo, aggiungendo che la diagnosi è arrivata dopo un test a cui Macon si è sottoposto non appena ha mostrato sintomi. Non è chiaro da chi abbia preso il virus, ma l’ufficio della presidenza francese ha datto di star lavorando per identificare le persone che sono state a stretto contatto con Macron.

Anche il primo ministro francese Jean Castex, 55 anni, è in isolamento in quanto contatto di primo grado di Macon. Castex avrebbe dovuto presentare oggi in Senato il programma di vaccinazione francese contro il Covid-19.