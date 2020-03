Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è positivo al coronavirus

Come riportano i media locali e internazionali, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al test per il coronavirus: è il primo capo di stato a essere colpito dalla malattia.

Già ieri il capo dell’ufficio stampa di Bolsonaro era risultato positivo alla malattia, dopo essere rientrato da un viaggio negli Stati Uniti in cui insieme a Bolsonaro aveva incontrato Trump. Negli Stati Uniti c’era anche Eduardo Bolsonaro, deputato e figlio del presidente, che ha scritto su Twitter che suo padre “non ha sintomi”.

🇵🇹Pres. Bolsonaro fez teste para coronavírus e aguarda o resultado. Porém, o Presidente não tem sintomas da doença.

🇬🇧President @jairbolsonaro Bolsonaro has been tested for coronavirus and we are waiting for the results. However, he is not exhibiting any symptoms of the disease.

