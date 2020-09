Il nuovo DPCM conferma la chiusura delle discoteche

Entrerà in vigore il 7 settembre e sarà valido fino al 30 il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM) per contrastare il contagio da coronavirus. Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi e in ogni luogo in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. «Mascherine obbligatorie dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici dove caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale».

Restano il divieto di assembramento e l’obbligo di tampone per chi è stato in uno dei Paesi considerati a rischio. Le discoteche rimangono chiuse così come gli stadi.

Nelle informazioni trapelate nessuna menzione agli spettacoli dal vivo. Per eventuali variazioni riguardo distanziamento e capienza non resta che leggere il testo completo che sarà disponibile da domani.